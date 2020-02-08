Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2) - Son Dakika
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Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2)

6 saat önce

SEVKİYAT DEVAM EDİYORSuriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor.

Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2), System.String[]

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Suriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Gece saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) Hatay'a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),


Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
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