Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2)
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SEVKİYAT DEVAM EDİYORSuriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
Suriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Gece saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) Hatay'a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),
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