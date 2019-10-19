Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi
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TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.
Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.
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