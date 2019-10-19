Son Dakika Haberleri: Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi
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Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

2 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

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TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.


Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
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