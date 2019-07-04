Son Dakika Haberleri: Suriye'ye petrol taşıyan tankere Cebelitarık'ta el konuldu
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Suriye'ye petrol taşıyan tankere Cebelitarık'ta el konuldu

17 dakika önce

Cebelitarık yetkilileri ile İngiliz özel güçleri, İran'a ait olduğu tahmin edilen ve Suriye'ye 2 milyon varil petrol taşıyan tankere Şam'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koyduklarını açıkladı.

Suriye'ye petrol taşıyan tankere Cebelitarık'ta el konuldu, System.String[]
Cebelitarık yetkilileri ile İngiliz özel güçleri, İran'a ait olduğu tahmin edilen ve Suriye'ye 2 milyon varil petrol taşıyan tankere Şam'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koyduklarını açıkladı.

Cebelitarık yetkilileri, İngiliz özel güçlerinin yardımıyla gece saat 02.00 civarında Panama bandıralı gemiye el koydu. Yetkililer, Avrupa Birliği'nin Suriye'e karşı uyguladığı yaptırımı ihlal ettiği gerekçesiyle gemiye el koyduklarını söyledi.

Cebelitarık Başbakanı Fabian Piccardo yayınladığı açıklamada, Grace 1 isimli petrol tankerinin Suiye'deki Banias petrol rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için yeterli sebebe sahip olduklarını söyledi.

Cebelitarık hükümeti kargonun kaynağı konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak Lloyd'un bu haftaki denizcilik haber bülteninde gemideki ham petrolün İran kaynaklı olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Lloyd'un listesine göre, Grace 1 petrol tankerinin Nisan ayının ortalarında İran kıyısında petrol yüklendikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin iki farklı farklı limanında demirlediği, daha sonra Güney Afrika'da Ümit Burnu'nu geçerek Cebelitarık'a ulaştığı belirtildi. - CEBELİTARIK
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:45 Kaynak: İHA
Cebelitarık, Suriye, 3. Sayfa
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