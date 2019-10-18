Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi
38 dakika önce
Kilis'ten Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
Kilis'ten Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları gönderildi.
Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timleri mayına dayanıklı zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçti. Özel Harekat polisleri, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez'e gitti. - KİLİS
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