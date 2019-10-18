Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi
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Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

38 dakika önce

Kilis'ten Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları gönderildi.

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi, System.String[]

Kilis'ten Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları gönderildi.


Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timleri mayına dayanıklı zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçti. Özel Harekat polisleri, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez'e gitti. - KİLİS

Suriye, Fırat, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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