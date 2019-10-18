Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi
Son Dakika 3. Sayfa Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

1 saat önce

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesiKİLİS - Kilis'ten Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları gönderildi.

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

KİLİS - Kilis'ten Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları gönderildi.

Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timleri mayına dayanıklı zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçti. Özel Harekat polisleri, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez'e gitti.

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

Suriye, Fırat, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
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