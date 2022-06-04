Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi - Son Dakika
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Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

04.06.2022 19:58

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları ile birlikte Kilis'e geldi.

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

KİLİS - Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları ile birlikte Kilis'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ile Membiç'in teröristlerden temizleneceğini açıklamasından sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan polis özel hareket timleri Kilis'e ulaştı.

Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timlerini taşıyan 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araçlarla ve mühimmatlarını taşıyan araçlar ile birlikte Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Konaklama tesisleri ile Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesine geldi. . Özel Harekat polisleri, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez'e geçecekleri öğrenildi.

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi
Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi
Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi
Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi
Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi
Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi - Son Dakika

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