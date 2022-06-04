Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timlerini taşıyan 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araçlarla ve mühimmatlarını taşıyan araçlar ile birlikte Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Konaklama tesisleri ile Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesine geldi. . Özel Harekat polisleri, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez'e geçecekleri öğrenildi.

KİLİS - Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları ile birlikte Kilis 'e geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi - Son Dakika

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