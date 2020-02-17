Suriye'ye sevkiyat devam ediyor - Son Dakika
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Suriye'ye sevkiyat devam ediyor

6 saat önce

SURİYE'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözlem noktalarını korumak ve Türkiye'ye göçü önlemek amacıyla İdlib'in güneyi ve doğusuna askeri personel ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor.

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SURİYE'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözlem noktalarını korumak ve Türkiye'ye göçü önlemek amacıyla İdlib'in güneyi ve doğusuna askeri personel ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor.

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 Aralık 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı.TSK'nin Suriye'deki gözlem noktalarını korumak ve Türkiye'ye göçü önlemek amacıyla Türkiye'deki çeşitli birliklerden İdlib'in doğusu ve güneyine yaptığı askeri seviyat devam ediyor. Sınırı geçen çok sayıda askeri personel, zırhlı personel taşıyıcı, tank, obüs, zırhlı iş makinesi ve komandolar konvoy halinde görev yerlerine konuşlandırılıyor.


- İdlibsuriye
Türkiye, Suriye, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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