Suriye'ye Sevkıyat Hızlandı
3 saat önce
Suriye'ye sevkıyat hızlandıKİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando, tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.
Suriye
'ye sevkıyat hızlandı
KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Kilis
üzerinden Suriye'ye komando, tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı. Hatay
'dan yola çıkan tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı rütbeli personel ile yapılıyor. Bu sevkiyat kapsamında, subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan komando birliklerinin Elbeyli
ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği de bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:54 Kaynak: İHA
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