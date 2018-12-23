Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Sevkıyat Hızlandı

Suriye'ye Sevkıyat Hızlandı

3 saat önce

Suriye'ye sevkıyat hızlandıKİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando, tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.

Suriye'ye sevkıyat hızlandı

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando, tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.
Hatay'dan yola çıkan tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı rütbeli personel ile yapılıyor. Bu sevkiyat kapsamında, subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan komando birliklerinin Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği de bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:54 Kaynak: İHA

Komando, Suriye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var 18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 04:11:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Sevkıyat Hızlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]