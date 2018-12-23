Suriye'ye Sevkıyat Sürüyor
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando birlikleri dokça, topçu batarları sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Kilis
üzerinden Suriye
'ye komando birlikleri dokça, topçu batarları sevkiyatı yapıldı. Hatay
'dan yola çıkan uzman çavuş. Astsubay ve subaylardan oluşan komandolar, otobüsler ile dokça topçu batarları sevk edildi. Askeri sevkıyatların Elbeyli
ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:36 Kaynak: İHA
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