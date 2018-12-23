Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Sevkıyat Sürüyor

Suriye'ye Sevkıyat Sürüyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando birlikleri dokça, topçu batarları sevkiyatı yapıldı.

Suriye'ye Sevkıyat Sürüyor, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando birlikleri dokça, topçu batarları sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan yola çıkan uzman çavuş. Astsubay ve subaylardan oluşan komandolar, otobüsler ile dokça topçu batarları sevk edildi. Askeri sevkıyatların Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

Komando, TSK, Kilis, Suriye, 3. Sayfa
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