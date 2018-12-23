Suriye'ye Sevkıyat Sürüyor
1 saat önce
Suriye'ye sevkıyat sürüyorKİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis üzerinden Suriye'ye komando birlikleri dokça, topçu bataryaları sevkiyatı yapıldı.
Suriye
'ye sevkıyat sürüyor
KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Kilis
üzerinden Suriye'ye komando birlikleri dokça, topçu bataryaları sevkiyatı yapıldı. Hatay
'dan yola çıkan uzman çavuş. Astsubay ve subaylardan oluşan komandolar, otobüsler ile dokça topçu bataryaları sevk edildi. Askeri sevkıyatların Elbeyli
ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:39 Kaynak: İHA
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