Suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika

Suriye'ye tank sevkiyatı
6 saat önce
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan 10 TIR'dan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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