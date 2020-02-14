Suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye'ye tank sevkiyatı

6 saat önce

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)SEVKİYAT SÜRÜYORSuriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan, askeri araçlar ile tankların sevkiyatı sürüyor.

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan, askeri araçlar ile tankların sevkiyatı sürüyor. Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan 20 araçlık askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep'in İslahiye'ye ulaştı. Araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)

Suriye'ye tank sevkiyatı

Gaziantep, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:47 Kaynak: DHA
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