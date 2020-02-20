Suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika

Suriye'ye tank sevkiyatı
7 saat önce
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne ilerleyen konvoydaki tankların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Son Dakika 18 yıldır kayıp Gündüz'ü 'annesi ve kardeşleri öldürdü' iddiası ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silahların kaydını tutmadığı ortaya çıktı Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Dolar 6.10'un üzerine çıktı