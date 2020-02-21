Suriye'ye tank sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye'ye tank sevkiyatı

14 dakika önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

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TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönünde ilerleyen konvoydaki tankların, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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