Suriye'ye tank sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)
6 saat önce
SEVKİYAT SÜRÜYORSuriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan, askeri araçlar ile tankların sevkiyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:34 Kaynak: DHA
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan, askeri araçlar ile tankların sevkiyatı sürüyor. Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan 20 araçlık askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep'in İslahiye'ye ulaştı. Araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep),
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