Suriye'ye tank sevkiyatı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye tank sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

7 saat önce

SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜKayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.

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SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ

Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
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