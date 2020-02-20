Suriye'ye tank sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)
7 saat önce
SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜKayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ
Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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