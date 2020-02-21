Suriye'ye tank sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)
6 saat önce
SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYORSuriye'ye gitmek için farklı illerdeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlar ile tank taşıyan TIR ve askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR
Suriye'ye gitmek için farklı illerdeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlar ile tank taşıyan TIR ve askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçti. Konvoydaki araçların Suriye'deki bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.
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