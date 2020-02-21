Suriye'ye tank sevkiyatı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye tank sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

6 saat önce

SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYORSuriye'ye gitmek için farklı illerdeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlar ile tank taşıyan TIR ve askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçti.

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SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye'ye gitmek için farklı illerdeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlar ile tank taşıyan TIR ve askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçti. Konvoydaki araçların Suriye'deki bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
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