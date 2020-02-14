Suriye'ye tank sevkiyatı (3) - Son Dakika

Suriye'ye tank sevkiyatı (3)
21 dakika önce
SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜSuriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:34 Kaynak: DHA
SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜ
Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor. Obüsleri taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacak.
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