Suriye'ye tank sevkiyatı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye tank sevkiyatı (3) - Son Dakika

Suriye'ye tank sevkiyatı (3)

21 dakika önce

SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜSuriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor.

Suriye'ye tank sevkiyatı (3), System.String[]

SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜ

Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor. Obüsleri taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacak.


Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:34 Kaynak: DHA
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