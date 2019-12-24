Suriye'ye yardım STK'ları KALMEC öncülüğünde birleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye yardım STK'ları KALMEC öncülüğünde birleşti - Son Dakika

Suriye'ye yardım STK'ları KALMEC öncülüğünde birleşti

6 saat önce

Savaş mağduru Suriyelilere yardım etmek için faaliyet gösteren 6 sivil toplum kuruluşu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi (KALMEC) öncülüğünde 'Suriye Platformu' çatısı altında toplandı.

Suriye'ye yardım STK'ları KALMEC öncülüğünde birleşti, System.String[]

Savaş mağduru Suriyelilere yardım etmek için faaliyet gösteren 6 sivil toplum kuruluşu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi (KALMEC) öncülüğünde 'Suriye Platformu' çatısı altında toplandı.


Suriyelilere yardım için faaliyet gösteren İstikrar Destek Birimi, Vatan Derneği, Yerel Yönetimler Konseyleri Birimi, Yardım Koordinasyon Birimi, Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Kadın Destek Birimi yetkilileri, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi (KALMEC) öncülüğünde bir araya gelerek 'Suriye Platformu' için protokol imzaladı.


"Suriye'ye yönelik kapsayıcı, güzel bir proje geliştirmek istedik"


Programda açıklamalarda bulunan KALMEC Müdürü Dr. Murat Aslan, platformun özellikle savaş mağduru sivillere yardım için ortak bir çalışma içerisinde olacağını aktararak, "Biz Suriye'ye yönelik kapsayıcı, güzel bir proje geliştirmek istedik. Hareket noktamız her çatışmadan sonra mağdur olan sivillere yönelik çalışmalar yapmaktı. Çatışmalarda sivillere yardım eli uzatmak istedik. Şu an için Suriye'ye yönelik yardım faaliyetlerine devam eden 200 civarında dernek var. Biz, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine götürülen yardımların daha düzenli, daha organize, teknik anlamda desteklenmiş ve amaca hizmete edecek şekilde yapılması gerektiğini düşündük. Bizim de üniversite olarak bu tür yardım faaliyetlerine teknik destek olma sorumluluğumuz var. Biz bu kapsamda büyük projeleri destekleyerek farklı dernek ve örgütleri yan yana getirerek aynı konunun farklı yönlerini çalıştırabileceğimizi bir amaca yönelik olarak farklı örgütlerin gayretlerini senkronize edebileceğimizi düşündük. Dolayısıyla bu fikrin ortaya çıkmasında katkısı olan herkese ben teşekkür etmek istiyorum. Bizim amacımız gerek Türkiye'de yaşayan ve koruma altında olan Suriyelilere yardım eli uzatmak gerekse de insanların yaşamlarını kuracakları kapasiteyi inşa etmelerine katkıda bulunmaktır" dedi.


Gaziantep Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen protokol imzalama törenine KALMEC Müdürü Dr. Murat Aslan ile diğer STK'ların yöneticileri ve kurum temsilcileri katıldı. Program, STK temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından protokole imzalarının atılması ile sona erdi. - GAZİANTEP

Orta Doğu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
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