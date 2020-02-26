Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda güvenlik önlemleri arasında Gaziantep'e ulaştı. Konvoydaki zırhlı araçların Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
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