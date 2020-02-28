Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
6 saat önce
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlıların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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