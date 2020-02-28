Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

6 saat önce

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (2)ASKERİ KONVOY HATAY'DAN GEÇTİTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (2)

ASKERİ KONVOY HATAY'DAN GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen, manevra kabiliyeti güçlü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), çok namlulu roketatarlar ve komando yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçirildi. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:55 Kaynak: DHA
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