Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
6 saat önce
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:10 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, güvenlik önlemleri arasında İslahiye- Hassa karayolundan Hatay yönüne hareket etti. Zırhlı araçların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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