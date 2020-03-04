Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, güvenlik önlemleri arasında İslahiye- Hassa karayolundan Hatay yönüne hareket etti. Zırhlı araçların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınıra obüs sevkiyatı
NATO'dan Esed Rejimi ve Rusya'ya çağrı: Saldırılara son verin Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu Bakan Soylu: Suriye'de, Türkiye'nin bütün şehirlerini patlatabilecek bir maddeyi tespit edip engelledik

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 01:00:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]