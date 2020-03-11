Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
6 saat önce
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:43 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden ateşkesin ardından Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı sınıra sevk edilen araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK'nın üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi
Son Dakika Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı Marius Sumudica'nın koronavirüs korkusu ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi