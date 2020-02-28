Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (2)
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ASKERİ KONVOY HATAY'DAN GEÇTİTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
ASKERİ KONVOY HATAY'DAN GEÇTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen, manevra kabiliyeti güçlü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), çok namlulu roketatarlar ve komando yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçirildi. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),
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