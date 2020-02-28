Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (3) - Son Dakika

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (3)

6 saat önce

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR Sınıra sevk edilen içerisinde ambulansların da bulunduğu 17 askeri aracın yer aldığı konvoy, jandarmanın güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den Hatay yönüne gitti.

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (3), System.String[]

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Sınıra sevk edilen içerisinde ambulansların da bulunduğu 17 askeri aracın yer aldığı konvoy,  jandarmanın güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den Hatay yönüne gitti.


Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:48 Kaynak: DHA
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