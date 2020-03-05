Suriye'ye ZPT sevkıyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye ZPT sevkıyatı - Son Dakika

Suriye'ye ZPT sevkıyatı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınıra sevkıyatlar sürüyor.

Suriye'ye ZPT sevkıyatı, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınıra sevkıyatlar sürüyor.


Van istikametinden gelen zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) araçlar, geniş güvenlik tedbirleri arasında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden Hatay istikametine seyir etti. Konvoy halinde seyir eden araçların Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılmak üzere İdlib çevresinde konuşlandırılacağı tahmin ediliyor. - ADIYAMAN

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz
Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi Atina'da binlerce kişi mültecilerle dayanışmak için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:25:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'ye ZPT sevkıyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]