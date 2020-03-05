Suriye'ye ZPT sevkıyatı - Son Dakika

Suriye'ye ZPT sevkıyatı
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Suriye'nin İdlib bölgesinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınıra sevkıyatlar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib bölgesinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınıra sevkıyatlar sürüyor.
Van istikametinden gelen zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) araçlar, geniş güvenlik tedbirleri arasında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden Hatay istikametine seyir etti. Konvoy halinde seyir eden araçların Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılmak üzere İdlib çevresinde konuşlandırılacağı tahmin ediliyor. - ADIYAMAN
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