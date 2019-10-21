Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı
2 saat önce
Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Suriye'den çekilmeye başlayan bu sabah ABD askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yapmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Askerlerin çantalarını hazırlamaları
-Monitörlerin sökülmesi
-Kabloların sökülmesi
-Kamptan görüntüler
-ABD konvoyundan görüntü
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