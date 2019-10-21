Son Dakika Haberleri: Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı
Son Dakika Güncel Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı

Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı

2 saat önce

Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı.

Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı, System.String[]

Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Suriye'den çekilmeye başlayan bu sabah ABD askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askerlerin çantalarını hazırlamaları

-Monitörlerin sökülmesi

-Kabloların sökülmesi

-Kamptan görüntüler

-ABD konvoyundan görüntü


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
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