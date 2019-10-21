Suriye'yi terk eden abd askerleri böyle hazırlık yaptı
1 saat önce
Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptıSuriye, (DHA)- Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:18 Kaynak: DHA
Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı
Suriye, (DHA)- Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Suriye'den çekilmeye başlayan bu sabah ABD askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yapmıştı.
Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti Amerikan askerleri Suriye'deki petrol sahalarından çekilmeyecek MSB: Çekilmesi beklenen teröristlerin tacizleri devam ediyor: 4 günde 36 taciz ve ihlal gerçekleştirdiler Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler