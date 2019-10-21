Son Dakika Haberleri: Suriye'yi terk eden abd askerleri böyle hazırlık yaptı
Son Dakika Güncel Suriye'yi terk eden abd askerleri böyle hazırlık yaptı

Suriye'yi terk eden abd askerleri böyle hazırlık yaptı

1 saat önce

Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptıSuriye, (DHA)- Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı.

Suriye'yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı

Suriye, (DHA)- Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Suriye'den çekilmeye başlayan bu sabah ABD askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yapmıştı.

Suriye'yi terk eden abd askerleri böyle hazırlık yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:18 Kaynak: DHA
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