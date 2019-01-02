Suriye: YPG'liler Menbiç'ten çekiliyor
45 dakika önce
Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Menbiç'te bulunan yaklaşık 400 YPG'li Fırat'ın doğusunda bulunan bir bölgeye çekildi.
Suriye
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Menbiç'te bulunan yaklaşık 400 YPG'li Fırat'ın doğusunda bulunan bir bölgeye çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:15
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