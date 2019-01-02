Son Dakika Haberleri: Suriye: YPG'liler Menbiç'ten çekiliyor

Suriye: YPG'liler Menbiç'ten çekiliyor

45 dakika önce

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Menbiç'te bulunan yaklaşık 400 YPG'li Fırat'ın doğusunda bulunan bir bölgeye çekildi.

Suriye: YPG'liler Menbiç'ten çekiliyor, System.String[]
Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Menbiç'te bulunan yaklaşık 400 YPG'li Fırat'ın doğusunda bulunan bir bölgeye çekildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:15 

Suriye, Ekonomi
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