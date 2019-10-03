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Suriyeden atılan havan topu sonucu ölenler anıldı

49 dakika önce

Suriyeden atılan havan topu sonucu ölenler anıldı Suriye'den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı Timuçin ailesi kabri başında anıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye'den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5...

Suriyeden atılan havan topu sonucu ölenler anıldı

Suriye'den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Timuçin ailesi kabri başında anıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye'den gelen havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu vefat eden 5 kişiden 4'ü mezarları başında anıldı.

Ekim 2012'de Suriye'den atılan havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu anne ve 3 çocuğu ile o anda aynı evde misafir olarak bulunan 1 çocuk hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybeden Timuçin ailesinin fertleri vefatlarının 7'nci yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Anma programına Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısır, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan ve ölenlerin yakınları katıldı.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısır eşi ve 3 çocuğunu kaybeden baba Ömer Timuçin'e başsağlığı dileyerek sabır ve metanet temennisinde bulundu. Baba Ömer Timuçin, ziyaretlerinden dolayı başkan yardımcılarına ve gelen heyete teşekkür ederek, göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı memnuniyetini iletti. Olayda hayatını kaybeden Timuçin ailesi için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinden 3 Ekim 2012'de atılan top mermisi, sınırı aşarak Akçakale ilçesindeki Timuçin ailesinin bulunduğu eve düşmüş, olayda 4'ü aynı aileden toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Suriyeden atılan havan topu sonucu ölenler anıldı

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:06 Kaynak: İHA
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