Suriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melekhatun Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin fertleri, sabah kalktıklarında rahatsızladı. Aile üyeleri, sağık ekiplerini arayarak yardım istedi. Gelen görevliler, 10 kişilik aileyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldırdı. Yapılan tetkiklerde sobadan sızan karbonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 10 kişi, tedaviye alındı.

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