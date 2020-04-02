Suriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

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Suriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi
6 saat önce
KAYSERİ'de Suriyeli 10 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.
KAYSERİ'de Suriyeli 10 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melekhatun Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin fertleri, sabah kalktıklarında rahatsızladı. Aile üyeleri, sağık ekiplerini arayarak yardım istedi. Gelen görevliler, 10 kişilik aileyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tetkiklerde sobadan sızan karbonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 10 kişi, tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:17 Kaynak: DHA
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