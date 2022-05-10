Suriyeli 17 STK'den, Tadamon katliamından sorumlu Esed'in yargılanması için BMGK'ye mektup - Son Dakika

Suriye'de insan hakları ve insani yardım alanında çalışmalar yürüten 17 sivil toplum kuruluşu (STK), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine gönderdiği ortak mektupta, 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü ortaya çıkan Beşşar Esed rejiminin yargılanmasını istedi.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) internet sitesinde yer alan açıklamada, insan hakları ve insani yardım alanında çalışmalar yürüten 17 yerel STK'nin, 9 yıl önce başkent Şam'da işlendiği ortaya çıkan Tadamon Katliamı için BMGK üyelerine ortak mektup gönderdiği belirtildi.

Mektupta, söz konusu katliamın Esed rejimi güçlerinin işlediği çok sayıda katliamdan sadece biri olduğu vurgulanırken, "Savaş suçu teşkil eden bu katliama derhal karşılık verilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bu katliamın sorumlarının hesap vermesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivilin Esed rejimi unsurlarınca toplu olarak infaz edilmesine dair 27 Nisan'da ortaya çıkan görüntülere uluslararası toplumun sessiz kalmasından dolayı Suriye halkının öfkeli olduğuna dikkat çekilen mektupta, adaletin sağlanmaması halinde Suriye'de barış ortamının tesis edilmesinin mümkün olmayacağı belirtildi.