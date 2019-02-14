Son Dakika Haberleri: Suriyeli 2 Aylık Mira, Yatağında Ölü Bulundu

Suriyeli 2 Aylık Mira, Yatağında Ölü Bulundu

1 saat önce

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, gece annesinin uyutup, yatağına yatırdığı Suriye uyruklu 2 aylık Mira Sercavi, sabah ölü bulundu.

Suriyeli 2 Aylık Mira, Yatağında Ölü Bulundu, System.String[]
Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, gece annesinin uyutup, yatağına yatırdığı Suriye uyruklu 2 aylık Mira Sercavi, sabah ölü bulundu. Ömer Sercavi, minik kızının battaniyeye sarılı cansız bedenini morga kendisi bıraktı. Mira'nın, 1 hafta önce rahatsızlanarak, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı, 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildiği öğrenildi. 

Senem Ayşe Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Rihan Sercavi, iddiaya göre, dün akşam eşi Ömer Sercavi ile birlikte banyo yaptırdığı bebeği Mira'yı uyutup, yatağına yatırdı. Sercavi çifti, bu sabah bebeklerini uyandırmak istedi; ancak Mira uyanmadı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mira'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Mira Sercavi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Acılı baba Ömer Sercavi, çok sevdiği kızının battaniyeye sarılı cansız bedenini morga kendisi bıraktı.

Mira Sercavi'nin, 1 hafta önce rahatsızlanarak, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı, burada 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildiği öğrenildi. Mira'nın kesin ölüm nedeninin otopside ortaya çıkacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:44 Kaynak: DHA

DHA, Sabah, 3. Sayfa
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