Suriyeli 20 bin aile, kışı kalıcı konutlarda karşılayacak - Son Dakika

Suriyeli 20 bin aile, kışı kalıcı konutlarda karşılayacak

SURİYELİ ihtiyaç sahipleri için başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan'ın da 57 ev yapımı ile katkı sağladığı 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' kampanyası kapsamında, İdlib kırsalı şantiyeye döndü.

Suriyeli 20 bin aile, kışı kalıcı konutlarda karşılayacak, System.String[]

SURİYELİ ihtiyaç sahipleri için başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan'ın da 57 ev yapımı ile katkı sağladığı 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' kampanyası kapsamında, İdlib kırsalı şantiyeye döndü. Binlerce konut yapımının devam ettiği İdlib'de, ilk etapta tamamlanma aşamasına gelen 20 bin konut, kısa sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Böylece savaş mağduru 20 bin aile, 9 yıl sonra kışın çadır yerine briket evlerine yerleşerek, soğuktan korunacak.

2011 yılı Mart ayında başlayan Suriye iç savaşı nedeniyle bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de göç etmek zorunda kaldı. Suriye dışına çıkamayan yüz binlerce sivil, rejimin saldırılarından korunmak için Türkiye sınırına yakın arazilere kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı. Son yıllarda rejimin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib bölgesinde de yüz binlerce aile, Türkiye sınırına yakın noktalardaki Atme ve Sermede bölgelerinde, boş arazilere kurdukları çadırlarda barınmaya başladı. Yazın sıcak, kışın ise soğuk nedeniyle zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarına en büyük desteği, iç savaşın başından bu yana Türkiye verdi. Türk Kızılay, AFAD ve diğer sivil toplum örgütleri, savaş mağduru sivillere çadır, soba, yatak, gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerini düzenli olarak gönderdi. Savaşın bitmemesi nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli sivillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bu yılın ilk günlerinde Türkiye'de, 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' sloganı ile kalıcı konut yapılmasına yönelik kampanya başlatıldı. AFAD, Türk Kızılay'ın yanı sıra yardım kuruluşlarının da yer aldığı kampanyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da 57 briket ev yapılması için maddi destek sağladı. Bugüne kadar 700 milyon lirayı aşkın desteğin sağlandığı kampanya devam ederken, başlatılan konutlarda da önemli aşamaya gelindi.

1 AY SONRA 20 BİN KONUT HAZIRKampanyanın başlatılmasının ardından teknik ekipler, İdlib'de çalışma başlattı ve kalıcı konutların yapılacağı alanları belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından Atme, Killi, Meshed Ruhin, Deyr Hassan, Tel Kerema, Şeyh Bahr, Babiska ve Bab el Hava bölgelerine konutların yapılması kararlaştırıldı. Zemin etütlerinin yapılmasının ardından konutların inşasına başlandı ve hummalı çalışma ile 20 bin konut 1 ay sonra bitecek şekilde hazır hale getirildi. Halen çalışmaların sürdüğü ve şantiyeyi andıran bölgelerde 39 metrekareye yapılan evler, Suriyelilerin isteği doğrultusunda 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve avlu olarak projelendirildi. Çatılarına 1 tonluk su depolarının da yerleştirildiği evlerde tamamlanma aşamasına gelinmesiyle yıllardır çadırlarda kalan Suriyelileri de heyecan sardı.'TÜRKİYE OLMASA PERİŞAN OLURDUK'Çadırlarda zor koşullarda barınmaya çalışan Suriyeliler, kış mevsimine kalıcı konutlarda girecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Savaşın başladığı günden itibaren kendilerine destek veren tek ülkenin Türkiye ve tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Suriyeliler, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Türk halkı ve devleti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Suriyeliler, 'Türkiye olmasa çok perişan olurduk' dedi. 50 BİN BRİKET EV YAPILACAK

Öte yandan ilk etabında kış mevsimine kadar 20 bin konutun teslim edileceği kampanya kapsamında, İdlib bölgesine 50 bin briket ev yapılması planlanıyor. İçinde sosyal donatılar olacak şekilde planlanan evlerin tahsisinde dezavantajlı gruplara öncelik tanınacağı belirtildi. Ev tahsisinde dezavantajlıların ardından ise kampta bulunma sürelerine göre ailelerin yerleştirileceği kaydedildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli 20 bin aile, kışı kalıcı konutlarda karşılayacak - Son Dakika


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