Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü - Son Dakika

Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde 3 bin öğrenci, Gaziantep Üniversitesinin Yabancı Öğrenci Sınavı'na katıldı.

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde 3 bin öğrenci, Gaziantep Üniversitesinin Yabancı Öğrenci Sınavı'na katıldı.

Gaziantep Üniversitesi tarafından, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden kurtarılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin ilçelerinde, liseyi bitiren öğrencilerin üniversiteye gitmesine imkan sağlayan YÖS gerçekleştirildi.

Sınavda başarılı olan öğrenciler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak Afrin, Bab, Cerablus ve Azez bölgelerinde açılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde eğitim görme imkanı bulacak.

Gaziantep Üniversitesi Bab İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan, "Suriye'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı YÖS sınavını eş zamanlı olarak Afrin, Cerablus, Bab ve Azez bölgelerinde yapıyoruz." dedi.

YÖS'ün Türkiye'deki birçok üniversite tarafından yapıldığını aktaran Arslan, "Seviye belirleme sınavı olan bu sınavda başarılı olan öğrenciler Türk üniversitelerinde okuma imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.

Arslan, "Türkiye ve Gaziantep Üniversitesi olarak Suriye'deki gençleri topluma iyi yetişmiş bir birey olarak eğitime kazandırmayı hedefliyoruz. Sınavların terörden arındırılan bölgelerde de yapılma imkanını sağlayan tüm yetkililere teşekkür ederim." diye konuştu.

Bab'da yaşayan 24 yaşındaki Muhammed Mustafa, "Bab İktisadi Bilimler Fakültesinde YÖS sınavına katılıyorum. Savaş dolayısıyla eğitimden mahrum kaldık." dedi.

Gaziantep Üniversitesinin Bab'da İktisadi Bilimler Fakültesi açtığını belirten Mustafa, "Fakültede okumak için bu sınava katılıyorum, umarım başarılı olurum." ifadesini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi geçen yıl da terörden arındırılan Azez, Bab, Cerablus, Afrin bölgelerinde 3 bin öğrenciye Yabancı Öğrenci Seçme sınavı düzenlemişti.

Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 04:44

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü - Son Dakika
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