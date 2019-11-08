Son Dakika Haberleri: Suriyeli 390 bin mülteci ülkesine geri döndü: Lübnan'da bir yıllık 'gönüllü geri dönüş' kampanyası
Son Dakika Dünya Suriyeli 390 bin mülteci ülkesine geri döndü: Lübnan'da bir yıllık 'gönüllü geri dönüş' kampanyası

Suriyeli 390 bin mülteci ülkesine geri döndü: Lübnan'da bir yıllık 'gönüllü geri dönüş' kampanyası

6 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Nisan 2018'den bu yana 390 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü belirtti.

Suriyeli 390 bin mülteci ülkesine geri döndü: Lübnan'da bir yıllık 'gönüllü geri dönüş' kampanyası, System.String[]

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Nisan 2018'den bu yana 390 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü belirtti.


Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Avrupa Birliği Lübnan Delegasyonu Ralf Tarraf'ı başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, Lübnan'daki son gelişmeler ile ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

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Mişel Avn, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:13 
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