Suriyeli 4 Çocuk Yedikleri Elmadan Zehirlendi
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşları 2 ila 9 arasında değişen Suriyeli 4 çocuk, tarlada bularak yedikleri elmadan zehirlendi.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde yaşları 2 ila 9 arasında değişen Suriyeli 4 çocuk, tarlada bularak yedikleri elmadan zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde tarlada buldukları 3 adet elmayı yiyen Nadaem Al Husen (7), Ahıt Al Husen (9), Mehmet El Hüseyin (2) ve Ali El
Hüseyin (4) adlı 4 çocuk, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan durumu ağır olan Ali El Hüseyin, ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Atalar Mahallesi'nde D.Ö. adlı şahsın, domuzların meyve bahçesine zarar vermemesi için bahçenin kenar kısımlarına 3 adet zehirli elma koyduğunu belirlerken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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