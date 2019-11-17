Son Dakika Haberleri: Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısı
Son Dakika Güncel Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısı - Son Dakika

Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısı

6 saat önce

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem için hazırlık yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısı, System.String[]

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem için hazırlık yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 4 kardeşin, eylem arayışında oldukları, bu amaçla keşif yaptıkları, örgüt üyeleriyle ilişki ve irtibat içinde olduklarını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, şafak vakti iki eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polisleri tarafından demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde, 4 şüpheli gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kedisini tüfekle öldüren komşusundan şikayetçi oldu: Kuşları da vuruyor, közleyip yiyor
Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet kutlamalarında eşinin kıyafetini eleştirenlere cevap verdi: Şiddetle kınıyorum Anıtkabir'de, 'Erdoğan' sloganı atan gençlere sosyal medyadan küfür eden Mehmet Avcı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 14:13:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]