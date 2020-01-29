Suriyeli 5 işçinin ölümüne ilişkin davada tanık dinlendi - Son Dakika

Ankara'da Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin görülen davada, yangının çıktığı binada çalışan işçi tanık olarak dinlendi. Tanık Ramazan Aygar, yangından önce iş yerinde elektrik arızasının olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Yangından önce zaman zaman şalterin attığı oluyordu. Kaçak akım rölesinin düştüğü, elektriğin kesildiği oluyordu. Ben bunu müdürlere bildirdim. Bana 'bir şey olmaz' dediler" ifadelerini kullandı.



Ankara Siteler'de 16 Ocak 2019'da çıkan yangında Suriyeli 5 işçi hayatı kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yangının yaşandığı binanın sahibi, kiracısı ve binadaki kat sorumlularının da aralarında bulunduğu 5 kişiye "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuksuz sanıklar Ömer İnal, Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Mustafa Demirci ile taraf avukatları katıldı. Davada tanık olarak dinlenen Ramazan Aygar, yangının çıktığı iş yerinde 1.5 yıl terzi olarak çalıştığını söyledi. Yangının çıktığı sırada iş yerinde çalıştığını belirten Aygar, "Benim çalıştığım bölüm kapalı bir alan. Yangın bizim katta başladı ama nasıl başladığını görmedim. 'Yangın var' denilmesi üzerine merdivenlerden dışarıya çıktım. İş yeri elektrikli sobalarla ısınırdı. Elektrikli sobalar prize takılı vaziyette kolonlara sabitlenmişti" diye konuştu.



Sanık Sadık Potuk, tanık Aygar'a "Yangından önce elektrik arızası oluyor muydu" şeklinde soru yöneltti. Aygar, "Yangından önce zaman zaman şalterin attığı oluyordu. Kaçak akım rölesinin düştüğü, elektriğin kesildiği oluyordu. Ben bunu müdürlere bildirdim. Bana 'bir şey olmaz' dediler. İş yerinde müdür çoktu ama kimse kimseden sorumlu değildi" dedi.



Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, davayı 25 Mart'a erteledi. - ANKARA