Son Dakika Haberleri: Suriyeli abraz aşiretinden, 'barış pınarı harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Suriyeli abraz aşiretinden, 'barış pınarı harekatı'na destek

Suriyeli abraz aşiretinden, 'barış pınarı harekatı'na destek

1 saat önce

Suriyeli Abraz aşiretinden, 'Barış Pınarı Harekatı'na destekMALATYA'da yaşayan Suriyeli Abraz aşireti lideri Muhammed el Mişel, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de yaşayan halka çok zulmettiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan 'Barış Pınarı...

Suriyeli Abraz aşiretinden, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

MALATYA'da yaşayan Suriyeli Abraz aşireti lideri Muhammed el Mişel, terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de yaşayan halka çok zulmettiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Malatya'ya sığınan Abraz aşiret lideri Muhammed el Mişel, aşireti üyeleriyle birlikte Beydağı Mahallesi'nde basın toplantısı düzenledi. Arap devletlerinden hiçbir ses çıkmadığını dile getiren Mişel, "Suriye halkının yarısı göçmen olarak gittiler ama Araplardan hiçbir ses çıkmadı. Anne, baba, çocukların üzerine evler yıkıldı, Araplardan ses duymadık. Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz. Allah'a şükür Türk devleti ve halkı bize yardım etti" dedi.

Mişel, Türkiye'nin Suriyeli mazlumlar için kapılarını açtığını, 'Barış Pınarı Harekatı'yla da Türkiye'nin Suriyeliler için güvenli bölge oluşturduğunu söyledi. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de yaşayan halka çok zulmettiğini kaydeden Mişel, "Milleti hapse götürdüler, rahatsız etiler. Mısır ve Suudi Arabistan, 'Türkiye yanlış yapıyor' diyorlar. Mazlumların yanında yer alan Türkiye'nin karşısında durdular. Biz, Türk kardeşlerimizi ve Türk askerini hem siyasi hem de askeri olarak destekliyoruz. Araplar siz neredesiniz? PKK çok zulüm yaptı, siz hiç sesinizi çıkartmadınız. Esed bize kimyasal silah kullandığında siz neredeydiniz? Abraz aşireti lideri olarak Türkiye'yi destekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Mişel, "Askerlerimizi, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk askerlerinin yanına gönderdik. Çağırırlarsa biz de silahlarımızı alır gideriz ve Türkiye'nin yanında oluruz. İnşallah zafer bizimdir. Aşiret olarak Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Bizi, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtaran Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Suriyeli abraz aşiretinden, 'barış pınarı harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:21 Kaynak: DHA
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