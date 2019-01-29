Son Dakika Haberleri: Suriyeli Adam Bulduğu Çantayı Polise Teslim Etti

Suriyeli Adam Bulduğu Çantayı Polise Teslim Etti

17 dakika önce

Adıyaman'da Suriyeli bir kişi, yolda bulduğu kadın çantasını polis ekiplerine teslim etti.

Suriyeli Adam Bulduğu Çantayı Polise Teslim Etti, System.String[]
Adıyaman'da Suriyeli bir kişi, yolda bulduğu kadın çantasını polis ekiplerine teslim etti. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yolda yürüdüğü esnada kaldırımda kadın çantası bulan Suriyeli Yasir Arbes isimli adam, bulduğu çantayı alarak Türkçe konuşmayı bilmediği için Adıyaman Valiliği İl Göç İdaresine gelerek burada bulunan tercümanlara söyledi. Durum üzerine kurum görevlileri polis ekiplerine bildirdi. Göç idaresine gelen polis ekipleri, içerisinde kimlik, 60 TL para, bebek maması ve bazı evraklar bulunan çantayı Suriyeli adamdan teslim aldı. Polis ekipleri çantayı bulup kendilerine teslim eden Yasir Arbes'e teşekkür etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:36 Kaynak: İHA

Polis, Adıyaman, Güncel
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