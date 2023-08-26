Suriyeli Adam Eski Eniştesini Tehdit Ettiği İçin Vurdu - Son Dakika

Suriyeli Adam Eski Eniştesini Tehdit Ettiği İçin Vurdu

Son Güncelleme: 26.08.2023 01:26

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed Musa, eski eniştesi Muhammed E.'yi tehdit ettiği için tabancayla vurarak ağır yaraladı. Musa tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eski eniştesi Muhammed E.?yi (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Suriye uyruklu Muhammed Musa (25), yakalanıp, tutuklandı. Musa ifadesinde, eski eniştesini ablasını arayıp, çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağını söyleyerek tehdit ettiği için vurduğunu öne sürdü.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Her ikisi de Suriye uyruklu olan Muhammed Musa ile eski eniştesi Muhammed E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Musa, tabancayla Muhammed E.?yi göğsünden vurdu. Muhammed E. markete sığınırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muhammed E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAKLA TEHDİT ETMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Osmangazi ilçesine kaçtığını belirledi. Muhammed Musa, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Musa emniyetteki ifadesinde, eski eniştesinin ablasına barışma teklifinde bulunduğunu, olumsuz cevap alınca da tehdit ettiğini öne sürerek "Ablamın eski eşi, ablama çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağı yönünde rahatsız etmiş. Ben de görüşmeye gittim. Kavga çıktı. Kavgada tabancayla ateş ettim" dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Musa, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: DHA

İnegöl, Suriye, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli Adam Eski Eniştesini Tehdit Ettiği İçin Vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeli Adam Eski Eniştesini Tehdit Ettiği İçin Vurdu - Son Dakika
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