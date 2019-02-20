Son Dakika Haberleri: Suriyeli Aile Çocuğunun Adını 'Recep Tayyip' Koydu

Suriyeli Aile Çocuğunun Adını 'Recep Tayyip' Koydu

1 saat önce

Elazığ'da ikamet eden Suriyeli mülteci aile, 8 ay önce dünyaya gelen çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi.

Suriyeli Aile Çocuğunun Adını 'Recep Tayyip' Koydu, System.String[]
Elazığ'da ikamet eden Suriyeli mülteci aile, 8 ay önce dünyaya gelen çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi.

Abdullah ve İmen Mandıl çifti, 2015 yılında Suriye'nin Deyrizor şehrinde iç savaştan kaçarak ilk olarak İstanbul'a geldi. Aile akrabalarının Elazığ'da olması üzerine buraya yerleşti. 4 çocuğu ile merkez Sanayi Mahallesi'ne yerleşen Suriyeli aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına olan şükranlarını göstermek için dünyaya gelen 5'inci çocuğuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi.

Esad'ın zulmünden dolayı çocuklarını okutmak için Türkiye'ye geldiğini belirten Abdullah Mandıl, "Suriye'de Deyrizor'dan geldim. İlk İstanbul'a gittim. Orada 1 ay kaldım. Sonra Elazığ'a geldim. Burada yaşıyorum. Akrabalarım burada olduğu için Elazığ'a geldim. Amcamın oğlunun biri şehit oldu. 2 tanesi Esad'ın elinde esirler" diye konuştu.

Türkiye kapılarını açıp misafir ettiği ettiğini ifade eden çocuğun babası Abdullah Mandıl, "Cumhurbaşkanına teşekkür etmek amacıyla adını Recep Tayyip koyduk. Suriye'de şoförlük yapıyordum. Burada inşaatta çalışıyorum. Türkiye'den ve Recep Tayip Erdoğan'dan Allah Razı olsun" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Güncel
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