Son Dakika Haberleri: Suriyeli aile en acı bayramı yaşadı
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Suriyeli aile en acı bayramı yaşadı

1 saat önce

Kayseri'de yüzmek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki Suriyeli genç, hayatını kaybetti.

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Kayseri'de yüzmek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki Suriyeli genç, hayatını kaybetti. Bayramda çocuklarının cesedinin çıkarılışını izleyen aile, sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesinin Sarımsaklı Mahallesi'nde bulunan Sarımsaklı Barajı'na ailesi ile beraber pikniğe gelen Suriye uyruklu El Hatip A. (14) yüzmek için göle girdi. Ailesi bir süre sonra El Hatip A.'yı göremeyince durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine göle AFAD, 112, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri de göle girdi. El Hatip A.'nın cenazesi, kısa süre içerisinde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu sırada arama kurtarma çalışmalarını gözyaşları içerisinde izleyen El Hatip A.'nın ailesi, çocuklarının cesedinin bulunmasıyla beraber sinir krizi geçirdi.

El Hatip A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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