Son Dakika Haberleri: Suriyeli ailelere bayram yardımı
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Suriyeli ailelere bayram yardımı

48 dakika önce

Kilis'teki Suriyeli ihtiyaç sahibi bin 973 aileye Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş kartı hediye edildi.

Suriyeli ailelere bayram yardımı, System.String[]
Kilis'teki Suriyeli ihtiyaç sahibi bin 973 aileye Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş kartı hediye edildi.
İngiltere merkezli Human Appeal Yardım Derneğince Ramazan Bayramı dolayısıyla başlatılan çalışma kapsamında Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı dağıtıldı.
Suriyelilere yardım etmek için kente gelen dernek görevlileri, kamp yönetimince yapılan organizasyonla bin 973 aileye kartlarını teslim etti.
Yaklaşık 2 bin 100 aileye dağıtılması planlanan kartlarda 100 lira nakdi yardım bulunduğu, dağıtımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:54 Kaynak: AA
İngiltere, Ramazan Bayramı, Kilis, Güncel
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