Suriyeli Ailelere Kış Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
tarafından Halep kentine bağlı Cerablus
, Bızaa, Azez
ve Aktarin bölgelerinde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda barınan bin 500 aileye gaz yağı, mazot ve kömür yardımı yapıldı.
İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, vakfın Kilis
'in karşısındaki Suriye
topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere dağıtım faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Vakfın, "Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalıştığının kaydedildiği açıklamada, son olarak kış yardımları kapsamında, Halep'in kırsalında bulunan dağınık kamplarda bin 500 aileye mazot, gaz yağı ve kömür dağıtıldığı vurgulandı.
Çocuklara çeşitli hediyelerin dağıtıldığının da belirtildiği açıklamada, "Kış ayının gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Bölgede aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor." denildi.
İHH Marmara
Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu, bu yıl kış aylarının sert geçmesinden dolayı bölgede yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirttiği açıklamada, "Bugün Halep'e bağlı Aktarin bölgesindeyiz. Burada mazlum ailelere kömür, gaz yağı ve mazot dağıtıyoruz. Hava çok soğuk. Buradaki insanların eksikleri çok fazla. Yardımlarını bölgeye gönderen herkese teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
İHH Kadın Kolları sorumlusu Müzeyyen Taşçı da havanın dondurucu olduğuna dikkati çekerek "Bu kış ayında elektriksiz, yakıtsız birçok imkandan mahrum olan buradaki insanlar kendi imkanlarıyla kurdukları küçük çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Özellikle kadın ve çocuklar için zor bir ortam. Bizler de buradaki bu insanların yaşam mücadelesine ortak olmak için bölgede çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.