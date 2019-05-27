Son Dakika Haberleri: Suriyeli ailelere sıcak yemek yardımı

Suriyeli ailelere sıcak yemek yardımı

1 saat önce

-Mobil AŞ evinde yemeklerin hazırlanması -Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Bayram'ın AA muhabirine yaptığı açıklama -Hazırlanan yemeklerin kamyona yüklenmesi Beşir Derneği tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hazırlanan sıcak yemekler Suriye'deki çadırlarda kalan 17 bin...

Suriyeli ailelere sıcak yemek yardımı, System.String[]
-Mobil AŞ evinde yemeklerin hazırlanması
-Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Bayram'ın AA muhabirine yaptığı açıklama
-Hazırlanan yemeklerin kamyona yüklenmesi Beşir Derneği tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hazırlanan sıcak yemekler Suriye'deki çadırlarda kalan 17 bin kişiye ulaştırılıyor.
Derneğin, Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinde yer alan mobil aşevinde 35 gönüllü tarafından hazırlanan sıcak yemekler, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gönderilip buradaki ailelere dağıtılıyor.
Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük 17 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını söyledi.
Ramazan ayının bereketini Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelerle yaşamak için yola çıktıklarını anlatan Bayram, günlük olarak hazırlanan iki çeşit yemeğin Suriye içindeki çadırlarda yaşayanlara ulaştırıldığını belirtti.
Dağıtımların dernek görevlilerince yapıldığını vurgulayan Bayram, "Ramazan ayının gelmesiyle bölgede yardım çalışmalarımıza hız verdik. İnsanların kendi çadırlarında iftar yapmaları için günlük sıcak yemekleri kendilerine ulaştırmaya gayret ediyoruz." dedi.
Bayram, Kilis ve Cerablus'taki aşevlerinde hazırlanan sıcak yemeklerin de Suriye'ye gönderildiğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:58 Kaynak: AA
Hatay, Suriye, Güncel
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