Suriyeli Ailelere Yakacak Yardımı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesince Suriyeli ailelere yakacak yardımı yapıldı.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesince Suriyeli ailelere yakacak yardımı yapıldı.



Vakıf görevlisi Fahrettin Dayan yaptığı açıklamada, hayırseverlerin katkısıyla alınan odun ve kömür yardımlarını sığınmacı ailelere ulaştırdıklarını belirtti.



Hayırseverlerin yardımlar geldikçe ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını belirten Dayan, "Suriye'deki savaştan kaçıp bizlere sığınan bu aileler de bizim kardeşlerimizdirler. En azından elimizden gelen yardımı yapmaktan kaçınmayalım." dedi.



Suriyeli Muhammed El Musa ise yaklaşık 3 yıl önce ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Türkiye bizi korudu, çok memnunuz." ifadesini kullandı.

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