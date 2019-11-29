Son Dakika Haberleri: Suriyeli ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı - Son Dakika

Suriyeli ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, eskiden Kız Kur'an Kursu olarak kullanılan ve Suriyeli bir ailenin barındığı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Suriyeli ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, eskiden Kız Kur'an Kursu olarak kullanılan ve Suriyeli bir ailenin barındığı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.


Olay, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Işıklı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eskiden Kız Kur'an Kursu olarak kullanılırken 1,5 yıl önce tahliye edilen ve mal sahibinin bilgisi dahilinde Suriyeli bir ailenin barındırıldığı binada yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.


İlk incelemeler sonucunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle bina içinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangında maddi hasar oluşan binada inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Efeler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 18:02:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]